Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся в преддверии визита американского лидера Дональда Трампа в Японию. Об этом сообщил Болтон в своём твиттере.

— С нетерпением ожидаю сегодняшней встречи с премьером Японии Абэ и его командой, которая занимается вопросами дипломатии и нацбезопасности, — заявил Болтон.

Он отметил, что "союз между странами ещё никогда не был крепче".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию вместе с японским премьером Синдзо Абэ посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито.