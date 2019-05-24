Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ

Читайте также

Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ

6

Синдзо Абэ, Джон Болтон. Коллаж L!FE. Фото © РИА "Новости" / Алексей Никольский, Валерий Мельников

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся в преддверии визита американского лидера Дональда Трампа в Японию. Об этом сообщил Болтон в своём твиттере.

С нетерпением ожидаю сегодняшней встречи с премьером Японии Абэ и его командой, которая занимается вопросами дипломатии и нацбезопасности, — заявил Болтон.

Он отметил, что "союз между странами ещё никогда не был крепче".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию вместе с японским премьером Синдзо Абэ посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×