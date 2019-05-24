Помпео прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью One America News Network рассказал, что угрозы, которые исходили от Ирана в последние недели, не были связаны с его ядерной программой.

— Угрозы, которые мы видели в последние недели, не касались их ядерной программы. Это были обычные действия в регионе с применением ВС Ирана и его посредников. Поэтому речь не шла о ядерной программе, — сказал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерёг Тегеран от угроз в адрес Соединённых Штатов. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет войны.

Отметим, что Трамп не видит необходимости направлять подкрепление для войск США на Ближнем Востоке из-за напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана.