Жительница Британии сделала татуировку и подхватила смертоносную инфекцию

Жительница города Уикфорд (графство Эссекс, Великобритания) сделала татуировку у непроверенного мастера и заразилась смертельно опасной инфекцией. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Нэнси Андерсон пыталась записаться на приём в тату-салон, но все мастера были заняты. Тогда друзья уговорили её обратиться к татуировщику, обслуживавшему клиентов на дому. Девушка вспоминает, что "мастер" пренебрегал нормами гигиены и перед работой не обернул защитной плёнкой аппарат с иглой. По её словам, мужчина сказал, что "в этом нет необходимости".

Девушка призналась, что пятичасовой сеанс оказался чересчур болезненным. На следующий день её рука онемела. Британка отправилась в больницу, где у неё выявили инфекцию, угрожающую жизни.

— Моя рука настолько распухла, что кровь перестала нормально циркулировать. Меня госпитализировали на ночь, — отметила Андерсон.

Врачи оказали пациентке помощь, вколов антибиотики. Её нынешнее состояние не уточняется.