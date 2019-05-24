Более 200 мигрантов без еды и воды были освобождены из запертого дома в Мексике

Полиция мексиканского города Экатепек в пригороде Мехико обнаружила 230 мигрантов, которые были заперты без еды и питья в частном доме. Об этом пишет портал Excelsior.
Сообщается, что с заявлением о подозрительном доме в правоохранительные органы обратились соседи.
Большая часть мигрантов прибыла на территорию Мексики из стран Центральной Америки, среди них также было 64 несовершеннолетних.
По данным полицейских, людям были предоставлены необходимые продукты питания и вода, а также была оказана медицинская помощь.
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