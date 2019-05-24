В Набережных Челнах нашли убитой семью из трёх человек

По предварительной информации, мужчина мог убить жену и сына и покончить с собой.

Тела трёх человек, вероятно, семейной пары и их взрослого сына, найдены в квартире одного из домов в Набережных Челнах с ножевыми ранениями, сообщает РИА "Новости".

— В квартире в 49-м комплексе найдены тела трёх человек с ножевыми ранениями. Предположительно, это проживавшие там мужчина, его жена и взрослый сын, — приводит агентство слова собеседника в силовых структурах региона.

По его словам, тела родственников нашёл второй сын погибших, который не мог дозвониться до них. Тела женщины и юноши находились в одной из комнат, отца — в ванной. По предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына и покончить с собой.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.