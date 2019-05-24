В Пермском крае загорелся газопровод — видео

В Чусовском районе Пермского края произошёл разрыв магистрального газопровода СРТО-Урал, после чего произошёл взрыв. Жители ближайшего посёлка, находящегося в семи километрах от места ЧП, сообщили в соцсетях, что от взрывной волны "дрожали стены".

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, как вдалеке над землёй бушует огромный огненный факел и слышны характерные "гудящие" звуки.

По имеющейся информации, ЧП произошло на 1606-м километре газопровода на трубе диаметром 1400 мм, подача газа на участке была остановлена, пострадавших нет.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Угрозы жизнедеятельности людей или распространения пожара на лесные массивы нет.