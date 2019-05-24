"Взорвавший" Кремль в фотошопе глава Минобороны Украины стал героем мемов

Пользователи Сети предположили, что украинский министр героически смотрелся бы на фоне горящего здания Собора Парижской Богоматери или разрушенной Королевской Гавани из "Игры престолов".

Министр обороны Украины, генерал Степан Полторак стал героем в глазах россиян. Правда, отличился он не своей воинской удалью, а неудачными попытками "взорвать" Московский Кремль при помощи фотошопа, за что пользователи посвятили военному целую серию близких по духу фотожаб.

Так, следуя примеру украинского генерала, креативные комментаторы решили, что Полторак так же героически будет смотреться, например, на фоне горящего здания Собора Парижской Богоматери.

Не менее "эпично" генерал смотрится и на фоне разрушенной Королевской Гавани из "Игры престолов", особенно с пролетающим мимо драконом, на зависть ВВС других стран.

Да что там, даже на фоне рушащегося мира из фильма "2012" глава Минобороны Украины выглядит вполне органично.

Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Украины "взорвал" Кремль с помощью фотошопа.