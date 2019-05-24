В Московский зоопарк привезли самца редчайшего гривистого волка

В рамках программы по сохранению популяции ему предстоит создать семью и обзавестись потомством.

Гривистый волк, занесённый в Красную книгу, переехал в Московский зоопарк из берлинского "Тирпарка", чтобы здесь создать семью и обзавестись потомством. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Самец по имени Фалькао приехал в Москву в рамках европейской программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе. Здесь его уже ждала трёхлетняя самка Эмиля, которую доставили в столичный зоосад ещё в 2017 году из Брно.

Как рассказали сотрудники парка, Фалькао хорошо перенёс дорогу и уже освоился на новом месте. Однако теперь зоосаду предстоит очень трудная задача: создать достаточно комфортные условия для животных, чтобы они стали настоящей семьёй.

И у зоологов даже есть первые успехи в этом. Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, первое время самка даже близко не подпускала кавалера и пыталась его отогнать от себя, думая, что это чужак. Но сейчас животные проводят вместе целый день, не разлучаясь.