В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за разговор с Россией. По его словам, вопрос даты и условий беседы остаётся открытым.

— Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, — приводят слова Богдана украинские СМИ.

Также он выступил за мирное решение кризиса в Донбассе. Богдан при этом добавил, что это "тяжёлый путь".

Меж тем сам Зеленский накануне заявил, что не намерен вести диалог с Россией. Нашу страну он также назвал агрессором.