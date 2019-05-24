В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

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В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский (в центре). Фото: © РИА "Новости"

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за разговор с Россией. По его словам, вопрос даты и условий беседы остаётся открытым.

Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, — приводят слова Богдана украинские СМИ.

Также он выступил за мирное решение кризиса в Донбассе. Богдан при этом добавил, что это "тяжёлый путь".

Меж тем сам Зеленский накануне заявил, что не намерен вести диалог с Россией. Нашу страну он также назвал агрессором.

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