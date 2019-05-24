Опубликовано видео перестрелки и ликвидации боевиков в Дагестане

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Опубликовано видео перестрелки и ликвидации боевиков в Дагестане

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Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации силовиков, в рамках которой были ликвидированы три боевика в Кизилюртовском районе Дагестана. В НАК отметили, что правоохранительные органы проверяли местность и при осмотре нежилого частного дома боевики по ним открыли огонь.

Ответным огнём нейтрализованы три бандита, — сообщила пресс-служба НАК. — На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

В ведомстве добавили, что никто из силовиков не погиб и не пострадал.

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