Опубликовано видео перестрелки и ликвидации боевиков в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации силовиков, в рамках которой были ликвидированы три боевика в Кизилюртовском районе Дагестана. В НАК отметили, что правоохранительные органы проверяли местность и при осмотре нежилого частного дома боевики по ним открыли огонь.

— Ответным огнём нейтрализованы три бандита, — сообщила пресс-служба НАК. — На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

В ведомстве добавили, что никто из силовиков не погиб и не пострадал.