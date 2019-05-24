Сериал "Слуга народа" с Зеленским стал недоступен на YouTube

При этом посмотреть шоу не могут не только россияне, но и вся аудитория видеохостинга.

Сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на YouTube. Как сообщил газете "Ведомости" digital-директор студии "Квартал-95" Сергей Пушкин, причиной стали проблемы с урегулированием юридических вопросов.

— Надеемся, что это быстро решится, — сказал он, не уточнив, о каких именно вопросах идёт речь.

Как отмечается, сериал недоступен не только для россиян, но и для всей аудитории YouTube, однако некоторые СМИ сообщают, что "Слугу народа" не могут посмотреть только в России.

Премьера одного из самых успешных на украинском телевидении сериалов состоялась в ноябре 2015 года. Всего "Слуга народа" состоит из трёх сезонов. Режиссёром стал Алексей Кирющенко. В основе сюжета лежит история обычного учителя Василия Голобородько (его и сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский), который на фоне популярности видеоролика с ним в Интернете становится главой украинского государства. В проморолике к третьему сезону сериала в сатирической форме "похоронили" Петра Порошенко.