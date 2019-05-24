Главный военный прокурор Украины сравнил подчинённых с евнухами и дикарями

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в Facebook видео с кадрами из "Игры престолов", в котором сравнил своих сотрудников с армией дотракийцев и безупречных.

В своём посте Матиос использовал отрывок из заключительной серии культового американского сериала, где королева Дейенерис выступает у Красного замка перед своим войском. Однако вместо перевода её обращения в субтитрах видеофрагмента содержится информация об итогах пятилетней работы на востоке Украины.

Так Матиос решил творчески подойти к публикации отчёта о работе ведомства, сравнив себя с завоевательницей из рода Таргариенов, а своих подчинённых — с армией королевы. При этом напомним, что войско Дейенерис состояло из дикарей-дотракийцев и евнухов-безупречных.

Ранее Лайф писал, что исполнительница роли Дейенерис Эмилия Кларк перед съёмками финала "Игры престолов" изучала речи известных диктаторов. Так, по её словам, записи некоторых выступлений, в том числе Гитлера, очень помогли ей в эпизоде с той самой финальной речью её героини перед войском.