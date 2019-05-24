В российской армии появилось новое звание

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта, он же первый помощник командира подразделения, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
— Способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке, — отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что введение нового звание призвано поднять авторитет сержантского состава, повысить дисциплину и порядок.
Учебно-методический сбор с участием 370 главных сержантов прошел в Ростове-на-Дону.
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