В российской армии появилось новое звание

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта, он же первый помощник командира подразделения, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

— Способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке, — отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, чьи слова приводит пресс-служба.

В ведомстве добавили, что введение нового звание призвано поднять авторитет сержантского состава, повысить дисциплину и порядок.

Учебно-методический сбор с участием 370 главных сержантов прошел в Ростове-на-Дону.