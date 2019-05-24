В Подмосковье мошенник изменил внешность, чтобы скрыться после хищения 20 млн

В Московской области правоохранители задержали подозреваемого в хищении более 20 миллионов рублей. 56-летний мужчина сделал пластическую операцию, чтобы уйти от ответственности. Вместе с предполагаемым мошенником была задержана его супруга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, супружеская пара похищала денежные средства со счетов фирм, предоставляя в арбитражных судах подложные документы и взыскивая задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывала.
Деньги обвиняемые получали в банках, где были открыты счета потерпевших, и легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлечённых в противоправную деятельность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
— Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенёс операцию по изменению своей внешности, — рассказала Волк.
Она отметила, что в ходе обысков в Москве, Московской и Нижегородской областях в местах, где проживали фигуранты дела, были изъяты поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати различных организаций, почтовые штампы, а также мобильные телефоны, сим-карты и компьютеры.
В настоящее время мужчина находится под стражей, его супруга — под домашним арестом.
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