Венесуэла хочет привлечь Huawei для создания системы связи 4G

Для этих целей глава государства Николас Мадуро распорядился немедленно осуществить инвестиции.

Власти Венесуэлы хотят привлечь Huawei и российские компании для создания в стране системы связи 4G. Об этом заявил президент Николас Мадуро, выступая на выставке инноваций и технологий Вооружённых сил Боливарианской Республики.

— Я распорядился немедленно осуществить инвестиции и с помощью технологий китайских компаний Huawei, ZTE и технологий российских компаний создать систему связи 4G, [чтобы за счёт этого] повысить возможности национальной коммуникационной системы, — сказал Мадуро.

Размеры инвестиций, которые венесуэльский лидер хочет вложить в проект создания системы мобильной связи четвёртого поколения, не указываются. В то же время Мадуро подчеркнул, что американские санкции, введённые в отношении китайской компании Huawei, являются агрессивным шагом.

Напомним, недавно Huawei внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка. Однако вскоре власти США разрешили корпорации временно возобновить свою деятельность для поддержки американских пользователей. От сотрудничества также собираются отказаться Microsoft и Google. Американский лидер Дональд Трамп допускает разрешение ситуации с Huawei в рамках торговой сделки с Китаем.