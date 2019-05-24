Умерла историк Наталия Басовская

На 79-м году жизни умерла советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом "Эху Москвы" сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова и подтвердила дочь Басовской.

Наталия Басовская — специалист по истории средних веков Западной Европы, доктор исторических наук, профессор, автор более 150 работ. Преподавала в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). С 1970-х годов выступала как историк в теле- и радиопередачах.