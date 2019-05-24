Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам колонии

Бывшего адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева, который сейчас живёт в США, заочно приговорили к 10 годам колонии. Это решение вынес Хамовнический суд Москвы, признав экс-юриста виновным в отмывании и присвоении миллиардов рублей и неуплате налогов.

— Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трёх лет. Признать также право потерпевших на удовлетворение гражданских исков, — огласила приговор судья Марина Сырова.

Бывший юрист ЮКОСа был заочно арестован в России ещё в 2012 году. Следствие установило, что Ивлев под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению миллиардов рублей, часть которых была отмыта позже.

Ивлев с ноября 2004 года живёт в США и получил американское гражданство.