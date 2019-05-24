В России обсуждают вопрос о создании электромагнитных ракет

Как отметили разработчики проекта, техническое задание на подобные боеприпасы пока не поступало.

В концерне "Техмаш" изучается возможность создания боеприпасов для новых реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель с помощью электромагнитных импульсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина.

Отвечая на вопрос о разработке снарядов для РСЗО, которые способны генерировать подобные импульсы, он заявил, что госзаказчик на данный момент не предъявил технических требований относительно данных боеприпасов.

— Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика, — сказал Кочкин.

Напомним, что электромагнитные ракеты предполагают генерирование электромагнитных импульсов, которые поражают электронику противника, "сжигая" все стратегические коммуникационные и интеллектуальные системы.

Ранее Лайф писал, что в России разрабатывают умные взрыватели для РСЗО. Оборонный проект боеприпасов, которые превосходят существующие образцы по характеристикам и показателям эффективности, на данный момент находится на стадии предварительных испытаний.