В России обсуждают вопрос о создании электромагнитных ракет

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В России обсуждают вопрос о создании электромагнитных ракет

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Самоходная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" . Фото © РИА "Новости" / Георгий Зимарев

Как отметили разработчики проекта, техническое задание на подобные боеприпасы пока не поступало.

В концерне "Техмаш" изучается возможность создания боеприпасов для новых реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель с помощью электромагнитных импульсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина.

Отвечая на вопрос о разработке снарядов для РСЗО, которые способны генерировать подобные импульсы, он заявил, что госзаказчик на данный момент не предъявил технических требований относительно данных боеприпасов.

Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика, — сказал Кочкин.

Напомним, что электромагнитные ракеты предполагают генерирование электромагнитных импульсов, которые поражают электронику противника, "сжигая" все стратегические коммуникационные и интеллектуальные системы.

Ранее Лайф писал, что в России разрабатывают умные взрыватели для РСЗО. Оборонный проект боеприпасов, которые превосходят существующие образцы по характеристикам и показателям эффективности, на данный момент находится на стадии предварительных испытаний.

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