Путин подписал указ об особенностях переселения из закрытых военных городков

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях жилищного обеспечения граждан, подлежащих переселению из закрытых военных городков. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе, который вступит в силу 1 сентября 2019 года, отмечается, что новые нормы касаются уволенных с военной службы граждан и их семей, которые хотели бы переселиться из закрытых военных городков. Им могут предложить другие жилые помещения — по договору социального найма или в собственность бесплатно, но в порядке очереди.

В документе определены нормы жилой площади, которая выделяется заявителям. Для одиноко проживающего человека она составляет 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра, для семьи, состоящей из трёх и более человек, — по 18 квадратных метров на каждого.