Более четверти российских компаний хотят расширить штат в 2019 году

А вот сократить число сотрудников намерены 7% предпринимателей, сохранить прежний состав — 65%.

Более четверти российских представителей малого и среднего бизнеса (27%) хотят расширить штат сотрудников в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ, передаёт ТАСС.

Согласно опросу, большинство компаний, а именно 65%, намерены сохранить прежний размер штата, а ещё 7% — сократить его. Активнее всего расширять штат планируют микропредприятия, а малые и средние компании намерены делать это реже.

Опрос проводился в марте 2019 года в восьми федеральных округах России среди 400 представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что 60% работодателей в России ищут специалистов в социальных сетях, а 30% отслеживают активность своих сотрудников.