Глава Минздрава Хакасии получил выговор за многочисленные нарушения

Прокуратура Хакасии при проверке республиканского Министерства здравоохранения нашла многочисленные нарушения прав граждан, глава ведомства получил выговор за работу, сообщает ИА "Хакасия".

В ходе проверки было выявлено, что Минздрав региона не в полном объёме предоставляет населению медицинские услуги и не полностью обеспечивает их качество и доступность: не закупает оборудование в нужном объёме, во многих учреждениях не хватает специалистов.

В результате прокурор Хакасии внёс представление в адрес главы республики об устранении нарушений и принятии мер по недопущению их впредь.

Министру здравоохранения Хакасии Владимиру Костюшу вынесен выговор "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза. Позднее их признали незаконными.