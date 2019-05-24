Пожилая женщина получила тяжёлые травмы, упав с трапа самолёта в Пулково

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Пожилая женщина получила тяжёлые травмы, упав с трапа самолёта в Пулково

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Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Пожилая женщина попала в реанимацию после падения с трапа самолёта в питерском аэропорту Пулково. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пенсионерка оступилась, выходя из лайнера рейсом Тунис — Санкт-Петербург.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. На данный момент она находится в реанимации, — пояснили агентству.

В управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" добавили, что пенсионерка оступилась на нижних ступенях трапа. При этом оборудование было исправно.

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