Пожилая женщина получила тяжёлые травмы, упав с трапа самолёта в Пулково

Пожилая женщина попала в реанимацию после падения с трапа самолёта в питерском аэропорту Пулково. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пенсионерка оступилась, выходя из лайнера рейсом Тунис — Санкт-Петербург.

— Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. На данный момент она находится в реанимации, — пояснили агентству.

В управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" добавили, что пенсионерка оступилась на нижних ступенях трапа. При этом оборудование было исправно.