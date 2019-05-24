На Украине появилось более десятка петиций против одной — об отставке Зеленского

В одном из обращений, которое поддержало почти 12 тысяч украинцев, говорится, что кампания по отставке нового президента "организована коррупционерами".

На сайте президента Украины появилось более 10 петиций, призывающих отменить электронное прошение об отставке президента Владимира Зеленского. Все они были опубликованы накануне, 23 мая, и довольно активно набирают голоса.

В одной из петиций, внесённой неким Леонидом Яценко, говорится, что кампания по отставке нового президента "организована коррупционерами", а поддерживают её "такие же коррупционеры".

— Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает ожесточённая борьба, — призывает автор наиболее популярного обращения, которое поддержало уже почти 12 тысяч человек.

Ещё одна петиция за авторством Сергея Федченко набрала около пяти с половиной тысяч голосов. Остальные набирают от 400 подписей до двух с лишним тысяч.

Как уже сообщал Лайф, Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны. Среди таких обвинителей Пётр Порошенко, Олег Ляшко и Андрей Парубий.