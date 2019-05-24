На Украине появилось более десятка петиций против одной — об отставке Зеленского

На сайте президента Украины появилось более 10 петиций, призывающих отменить электронное прошение об отставке президента Владимира Зеленского. Все они были опубликованы накануне, 23 мая, и довольно активно набирают голоса.
В одной из петиций, внесённой неким Леонидом Яценко, говорится, что кампания по отставке нового президента "организована коррупционерами", а поддерживают её "такие же коррупционеры".
— Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает ожесточённая борьба, — призывает автор наиболее популярного обращения, которое поддержало уже почти 12 тысяч человек.
Ещё одна петиция за авторством Сергея Федченко набрала около пяти с половиной тысяч голосов. Остальные набирают от 400 подписей до двух с лишним тысяч.
Как уже сообщал Лайф, Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны. Среди таких обвинителей Пётр Порошенко, Олег Ляшко и Андрей Парубий.
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