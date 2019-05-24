Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами

Система СМС-подтверждений банков для дополнительной аутентификации может поставить под угрозу сбережения клиентов. Об этом со ссылкой на экспертов по информационной безопасности сообщает "Коммерсант".

Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента. В кредитных организациях такой способ аутентификации считают безопасным, так как в сообщениях указывается, какие коды можно называть посторонним, а какие — нет.

Специалисты по информационной безопасности полагают, что такая система может ввести потребителей в заблуждение, из-за чего они попадут на уловки мошенников.

— Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма, — пояснил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

По мнению экспертов, клиенты могут назвать код мошенникам, которые звонят с подменённых номеров и представляются банковскими сотрудниками. По данным источника издания, банки пока не могут отказаться полностью от рассылки СМС с кодами из-за технологических и экономических ограничений.

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