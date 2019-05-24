Греф рассказал, когда Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк уже завтра снизит ставки по ипотеке на 0,3–0,6 процентного пункта. Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров.

— С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п.п., — заявил Греф.

Он при этом уверен, что на ипотечном рынке и дальше будет наблюдаться тренд на снижение ставок.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке до 8% к 2024 году. Центробанк прогнозировал, что это может произойти после достижения уровня инфляции в 4%.

Но как изменятся ставки по ипотеке уже этим летом? Лайф собрал мнения экспертов здесь.