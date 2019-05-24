Снегопад накрыл столицу Ямала за неделю до лета

Из-за непогоды задерживается вылет самолётов и не работает паромная переправа, связывающая столицу Ямала с близлежащим городом Лабытнанги.

Сильный снегопад за неделю до лета накрыл столицу Ямала город Салехард. Как сообщается на сайте администрации города, последствия непогоды устраняет около 50 единиц спецтехники и 25 дорожных работников.

— Совместными усилиями делаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для граждан. Постараемся в кратчайшие сроки сделать так, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли без проблем передвигаться по городу, — говорится в сообщении.

В первую очередь, как отмечается, коммунальные службы расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановки и тротуары.

Из-за непогоды задерживается вылет в Салехард совмещённого рейса авиакомпании S7 и "Ямал" из тюменского аэропорта Рощино, также работу приостановила паромная переправа, которая связывает столицу Ямала с близлежащим городом Лабытнанги.

Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём, сильный ветер и температуру воздуха около нуля градусов.