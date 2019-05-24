ФСБ пресекла работу четырёх подпольных оружейных мастерских

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ФСБ пресекла работу четырёх подпольных оружейных мастерских

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Фото © РИА "Новости" / ФСБ РФ

Сотрудники ведомства изъяли 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность четырёх оружейных мастерских. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

У жителей Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей, а также Республики Крым из незаконного оборота изъято 74 единицы оружия российского и иностранного производства, в том числе пулемёты, автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты и револьверы, карабины и винтовки.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что ранее ФСБ прикрыла девять подпольных оружейных мастерских.

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