ФСБ пресекла работу четырёх подпольных оружейных мастерских

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность четырёх оружейных мастерских. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
У жителей Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей, а также Республики Крым из незаконного оборота изъято 74 единицы оружия российского и иностранного производства, в том числе пулемёты, автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты и револьверы, карабины и винтовки.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, что ранее ФСБ прикрыла девять подпольных оружейных мастерских.
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