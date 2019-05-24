Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии. Об этом со ссылкой на врача-дерматовенеролога Дмитрия Серова сообщает агентство "Москва".

— Злоупотребление загаром в солнечные летние дни нередко приводит к возникновению таких опасных патологий, как меланома, а при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22%, для плоскоклеточного рака — на 78%, — рассказал специалист, напомнив, что на пляже нужно обязательно пользоваться солнцезащитными кремами.

Серов пояснил, что фотостарение кожи происходит под воздействием солнца, а первыми его признаками являются пигментные пятна. У тех, кто всю сознательную жизнь проводит летний отдых на пляжах, первые морщинки могут появляться на пять-семь лет раньше срока.

Эксперт отметил, что людям со светлым типом кожи, светлыми волосами и глазами не стоит проводить на солнце без специального крема больше семи минут.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, необходимых для стойкого красивого загара.