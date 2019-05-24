Ляшко потребовал завести дело из-за избиения журналиста охранниками Зеленского

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от Генеральной прокуратуры страны возбудить уголовное дело из-за того, что охрана президента Владимира Зеленского якобы избила журналиста издания "ЛІГА.net" Юрия Смирнова.

— Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о кадровых назначениях. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности, — написал депутат в посте в "Фейсбуке".

Сам журналист после инцидента заявил, что получил несколько ударов локтем в живот, отметив, что это не было целенаправленным избиением.

Ранее Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти на Украине.