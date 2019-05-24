В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют

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В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют

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Информационные табло с курсами валют. Фото © РИА "Новости" / Александр Кряжев

При этом банки смогут оставить информацию о видах иностранных валют, подлежащих обмену.

В России официально запретили табло с курсами валют вне помещений банков и их филиалов. Соответствующий документ был размещён на сайте Центрального банка 23 апреля и вступил в силу 24 мая.

Согласно документу, банки должны размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри собственных помещений. При этом требование не распространяется на размещение данных сведений в СМИ, Интернете и мобильных приложениях.

Также банки смогут продолжить информировать клиентов о видах валют, которые можно обменять, посредством уличной рекламы возле отделений.

Как объяснили в ЦБ, нововведение призвано предотвратить деятельность незаконных точек обмена валюты.

Ранее Лайф писал, как сэкономить на обмене валют, когда бывает самый выгодный курс и где ниже комиссии.

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