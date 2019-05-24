Россияне обогнали итальянцев и французов в любви к кофе

Если раньше напиток покупали в кофейнях и кафе, то теперь в основном в ресторанах фастфуда и столовых.

Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания. В связи с тем, что его потребление растёт, эксперты The NPD Group пришли к выводу, что россияне употребляют этот напиток вне дома чаще, чем итальянцы или французы, пишут "Ведомости".

Согласно данным исследования, если раньше его покупали в кофейнях и кафе, то теперь в основном в сетях фастфуда и стритфуда, в рознице и столовых.

Эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова, в свою очередь, выразила мнение, что многие пьют кофе вместо перекуса, и связала рост потребления с тем, что напиток стал более доступным, так как, к примеру, его можно купить и в магазине, и на заправке.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов призвал владельцев кафе и других точек общественного питания не выдавать россиянам сахар "по умолчанию" к кофе.