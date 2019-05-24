В МВД опровергли, что напавшие на полицейского в Туле украли табельное оружие

Сотрудники правоохранительных органов опровергли сообщения, что напавшие на сотрудника полиции Николая Скачкова украли его табельное оружие. Начальник отделения информации и общественных связей УМВД РФ по Тульской области сообщил Лайфу, что пистолет Макарова был при сотруднике патрульно-постовой службы.

— Распространённая некоторыми информагентствами информация, что у него было похищено табельное оружие, не соответствует действительности, — отметил Андрей Ярцев.

Он добавил, что Скачков был в сознании, когда на место нападения прибыли медики.

При этом в региональном ведомстве не смогли уточнить, какие именно ранения получил полицейский. Не исключают даже, что на сотрудника патрульно-постовой службы напали с ножом.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных расстреляли сотрудника полиции. Отмечалось, что он госпитализирован.