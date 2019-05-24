Свидетеля по делу Кокорина и Мамаева доставили в Москву после ЧП в Чехии

Во время перелёта из Праги девушку сопровождала медицинская бригада. Пострадавшую доставили в одну из столичных клиник.

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Екатерину Бобкову, пострадавшую при падении из окна в Чехии, доставили в Москву.

Адвокат девушки Алим Бишенов рассказал, что восстановление его клиентки будет долгим — она получила тяжёлые травмы.

— Повреждения внутренних органов, переломы рёбер. Это, мягко говоря, тяжело. Сейчас первая задача выполнена. Задача была урегулировать все бумажные формальности и сделать так, чтобы она вернулась живой в Россию, — цитирует юриста телеканал "360".

В Москву из Праги Бобкова возвращалась в сопровождении медицинской бригады. После перелёта девушку доставили в одну из клиник российской столицы.

Как ранее писал Лайф, Екатерина Бобкова выпала из окна четвёртого этажа в Чехии в начале мая. После падения девушке сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. В чешской полиции падение назвали несчастным случаем. На судебном процессе против футболистов Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения.