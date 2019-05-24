Кремль с большим вниманием следит за процессами, связанными с Brexit

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Кремль с большим вниманием следит за процессами, связанными с Brexit

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Фото: © Pixabay

В Кремле с большим вниманием наблюдают за ситуацией с Brexit в целом. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о грядущей отставке Терезы Мэй.

Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в ЕС... Это обусловлено тем, что ЕС является нашим главным торгово-экономическим партнёром, поэтому мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнёре, — отметил Песков.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня. Во время пресс-конференции британский премьер не смогла сдержать слёз.

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