Кремль с большим вниманием следит за процессами, связанными с Brexit

В Кремле с большим вниманием наблюдают за ситуацией с Brexit в целом. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о грядущей отставке Терезы Мэй.

— Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в ЕС... Это обусловлено тем, что ЕС является нашим главным торгово-экономическим партнёром, поэтому мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнёре, — отметил Песков.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня. Во время пресс-конференции британский премьер не смогла сдержать слёз.