В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным

Кремль определил дату проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но о ней будет сообщено позднее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, известна [дата]. Прямая линия готовится, сообщим о ней, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан 4 часа 20 минут, рекорд самого долгого эфира не был побит.