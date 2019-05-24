В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным

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В Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным

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Владимир Путин. Фото © РИА "Новости" / Михаил Климентьев 

Кремль определил дату проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но о ней будет сообщено позднее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, известна [дата]. Прямая линия готовится, сообщим о ней, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан 4 часа 20 минут, рекорд самого долгого эфира не был побит.

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