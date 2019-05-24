Участники БДСМ-вечеринки в школе Владивостока оправдались за маскарад

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Участники БДСМ-вечеринки в школе Владивостока оправдались за маскарад

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День переодеваний в 2017 году. Фото © Соцсети

Участница БДСМ-вечеринки, устроенной выпускниками во Владивостоке, заявила Лайфу, что подобные мероприятия в школе № 74 проходят ежегодно, и назвала флешмоб "днём переодеваний".

Это была не БДСМ-вечеринка, а день переодеваний. Это было 22 числа. У нас и в прошлом году был такой день. Тематика была "Джунгли и маскарад". Помимо зайчиков и полицейских у нас были ковбои и просто переодетые в парики, — рассказала одиннадцатиклассница.

<p>День переодеваний в 2017 году. Фото © Соцсети</p>

По словам девушки, приз за лучший костюм среди участников вечеринки не разыгрывали.

<p>День переодеваний в 2017 году. Фото © Соцсети</p>

Как писал Лайф, в этом году в рамках вечеринки школьники устроили песни и танцы, а в актовом зале распылили огнетушитель. Некоторые ученики были в довольно провокационных костюмах. После появления в Сети записи скандального мероприятия в школе начали служебную проверку, а директор учебного заведения написала заявление об уходе по собственному желанию.

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