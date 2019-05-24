Песков "навскидку" не припомнил вклада Мэй в развитие отношений Москвы и Лондона

Российское руководство с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По его словам, её работа пришлась на очень непростой период в двусторонних отношениях между Лондоном и Москвой. И тем не менее ему оказалось сложно припомнить какие-то вехи, связанные с вкладом госпожи Мэй в их развитие.

— К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией, — признался представитель Кремля.

Песков добавил, что российское руководство с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в ЕС.

Ранее в пятницу стало известно, что Тереза Мэй уйдёт в отставку 7 июня. При этом она изъявила готовность исполнять обязанности главы правительства, пока не состоятся выборы.

Говоря об отставке, Мэй не смогла сдержать слёз и расплакалась, после чего спешно покинула пресс-конференцию.