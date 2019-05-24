Стала известна причина блокировки сериала "Слуга народа" на YouTube в России

Шоу можно будет смотреть на "Кинопоиске" по подписке, и пока это единственный сервис на территории нашей страны.

Сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, был заблокирован на YouTube в России в связи с тем, что права на его показ купила компания "Яндекс". Об этом сообщают "Ведомости".

По словам представителя компании, смотреть сериал можно будет по подписке на "Кинопоиске" — пока единственной российской площадке, которая будет показывать этот сериал.

— Это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на этот сериал, — сказал он.

Ранее digital-директор студии "Квартал 95" Сергей Пушкин сообщал, что причиной блокировки шоу на YouTube стали проблемы с урегулированием юридических вопросов.

"Слуга народа" состоит их трёх сезонов. Премьера состоялась в ноябре 2015 года. В центре сериала — история обычного учителя Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на фоне популярности видеоролика с ним в Сети становится главой украинского государства. В проморолике к третьему сезону сериала в сатирической форме "похоронили" Петра Порошенко.