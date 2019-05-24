В Кремле выступили за "нормандский формат", но против "встречи ради встречи"

Москва выступает за саммит в "нормандском формате" после того, как Киев определится со своими подходами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отмечает, что вопросы о встрече в "нормандском формате" на высшем уровне рассматриваются.

— Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине, — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также акцентировал внимание на том, что "никто не является сторонником встречи ради встречи".

Ранее сообщалось, что глава администрации украинского президента Андрей Богдан выступил за разговор с Россией, но сам Владимир Зеленский не намерен вести диалог с Москвой.