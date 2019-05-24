В Кремле объяснили размещение воинского контингента в Конго

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В Кремле объяснили размещение воинского контингента в Конго

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Фото: © РИА Новости/Николай Журавлев

Российский военный контингент, который направят в Конго, будет заниматься обслуживанием военной техники, поставленной ранее из РФ в африканскую страну. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, накануне российский лидер Владимир Путин встретился со своим коллегой, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Стороны договорились на встрече об отправке в африканскую страну российских военных.

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