Путин обсудил с Совбезом РФ темы, поднятые в разговоре с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ. Там обсуждались темы, поднятые во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

— Состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном, — сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, обсуждались предстоящие международные контакты на полях встречи Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

Напомним, 21 мая Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном, в ходе которого стороны обсудили Украину, Сирию и ситуацию участия России в ПАСЕ.