Эксперты Всемирного банка назвали Украину одной из беднейших стран региона

Украина в пересчёте валового внутреннего продукта на душу населения остаётся одной из беднейших стран региона наряду с Молдавией, Арменией и Грузией, сообщается в специальном докладе Всемирного банка.

— Темпы экономического роста на Украине остаются очень низкими, чтобы сократить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран, — сказано в документе.

Как отмечается, уровень бедности на Украине по-прежнему превышает докризисный уровень.

По мнению экспертов международной финансовой организации, при сохранении существующих темпов экономического роста Украине для достижения уровня доходов современной Польши понадобится более 50 лет.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил об отсталости украинской экономики и рассказал, что страна потеряла около 80 миллиардов долларов за пять лет в результате сокращения торговли с Россией.