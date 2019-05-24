Путин получил доклад по делу полковника ФСБ Черкалина

Президент России Владимир Путин получил доклад по делу арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах, это обычная практика, — сказал Песков, отвечая на вопрос об информированности президента в деле Черкалина.

Представитель Кремля добавил, что борьба с коррупцией может затронуть любые ведомства и чины, так как это системная работа, это не кампанейщина.

Напомним, в апреле в Москве по делу о коррупции были арестованы три полковника ФСБ. Одного из них — Кирилла Черкалина — обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов. По данным "Росбалта", при обысках у мужчины было найдено 12 миллиардов рублей наличными.