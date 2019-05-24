Бывшего генерала Никандрова досрочно освободили из колонии

Бывшего замруководителя Главного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, осуждённого по делу криминального авторитета Шакро Молодого, досрочно освободили из колонии. Решение об УДО принял Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

— Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере полтора года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, — сообщили ТАСС в суде.

Там же добавили, что прокурор не возражал против досрочного освобождения бывшего генерала.

В августе прошлого года Никандрова приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу Шакро Молодого. Позже Верховный суд РФ смягчил приговор, переквалифицировав с особо тяжкого преступления на тяжкое, а также засчитав за полтора дня один день, проведённый в СИЗО.