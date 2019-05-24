В Туле раскрыли подробности нападения на полицейского

На полицейского в Туле напали трое мужчин в масках, они скрутили сотрудника правоохранительных органов и увели в сторону лесополосы, сообщает Life Shot.

Когда бандиты поняли, что за ними никто не наблюдает, они устроили над полицейским расправу — расстреляли из его же табельного пистолета. Эту информацию подтверждает сообщение регионального СУ СК РФ.

— По предварительным данным, утром 24 мая неустановленные лица завладели табельным оружием сотрудника полиции, из которого произвели в него несколько выстрелов, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, продолжается розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных расстреляли сотрудника полиции. Отмечалось, что он госпитализирован. При этом в УВМД опровергли сообщение о том, что напавшие украли табельное оружие сотрудника.