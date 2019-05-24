В Подмосковье в лобовом столкновении скорой и Lexus пострадали врачи — видео

Автомобиль с медиками следовал на вызов из Москвы с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Два врача и водитель машины скорой помощи получили серьёзные травмы в результате лобового столкновения с автомобилем Lexus на Щёлковском шоссе в Подмосковье.

Как стало известно Лайфу, скорая с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами ехала на вызов из Москвы, когда произошло столкновение с "лексусом". Кроме того, в ДТП участвовали ещё две машины — MAN с полуприцепом и Chevrolet Niva.

Пострадавшие были доставлены в больницу на второй машине скорой помощи, которая ехала следом. Водитель автомобиля Lexus от медицинской помощи отказался.

Из-за ДТП движение на Щёлковском шоссе рядом с микрорайоном "Щитниково" осложнено.