В Подмосковье в лобовом столкновении скорой и Lexus пострадали врачи — видео

Два врача и водитель машины скорой помощи получили серьёзные травмы в результате лобового столкновения с автомобилем Lexus на Щёлковском шоссе в Подмосковье.
Как стало известно Лайфу, скорая с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами ехала на вызов из Москвы, когда произошло столкновение с "лексусом". Кроме того, в ДТП участвовали ещё две машины — MAN с полуприцепом и Chevrolet Niva.
Пострадавшие были доставлены в больницу на второй машине скорой помощи, которая ехала следом. Водитель автомобиля Lexus от медицинской помощи отказался.
Из-за ДТП движение на Щёлковском шоссе рядом с микрорайоном "Щитниково" осложнено.
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