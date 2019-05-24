И.о. главы УФНС Ростовской области задержана за превышение полномочий

Ирина Александрова возглавляла ведомство всего пару месяцев после ухода в отставку её начальника Дмитрия Фотинова.

Исполняющую обязанности руководителя областной Федеральной налоговой службы Ирину Александрову задержали на рабочем месте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники в правоохранительных службах региона.

Местные СМИ уточняют, что в отношении чиновницы возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

— Александрова в нарушение налогового кодекса отменила решение об отказе в возмещении НДС ООО "ДИС" в размере 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме, — отмечает источник издания "Блокнот-Ростов".

Задержанию предшествовали обыски, которые следователи провели в рабочем кабинете и по месту жительства Александровой.

Отмечается, что отец чиновницы — бывший руководитель УФНС по Ростовской области Юрий Зерщиков, который руководил ведомством с 1997 по 2008 год. Сама она вплоть до марта 2019-го занимала пост замруководителя регионального УФНС, однако после ухода в отставку её начальника — Дмитрия Фотинова — Александровой поручили исполнять его обязанности.

К слову, это уже не первое громкое дело против чиновников региона, возбуждённое на этой неделе. Ранее был арестован замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены".