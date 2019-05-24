Выкупленный по поручению Беглова детсад в Петербурге готов к работе

Дошкольное заведение оборудовано всем необходимым и рассчитано на 190 мест, 1 сентября оно откроет свои двери для детей.

Детский сад на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, который был выкуплен по поручению врио губернатора города Александра Беглова, готов к эксплуатации. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Дошкольное заведение оборудовано всем необходимым и рассчитано на 190 мест. О его готовности стало известно после того, как журналисты и представители общественных организаций отправились на Канонерский остров, чтобы проверить исполнение поручений, которые Беглов отдал два месяца назад во время посещения Кировского района Санкт-Петербурга.

Именно тогда местные жители и рассказали врио губернатора, что детский садик в 2017 году попал в список долгостроев. Строительство было заморожено на этапе приёмки, так как экспертиза выявила на прогулочных площадках превышение допустимого уровня шума — рядом находится Западный скоростной диаметр, и здание попадает в санитарно-защитную зону.

Несмотря на то что там была оборудована дополнительная шумозащита и Роспотребнадзор дал зелёный сигнал на ввод детсада в эксплуатацию, его всё равно открыть не удалось: объект нужно было выкупить и, кроме того, оборудовать. На плановом объезде района о ситуации узнал Александр Беглов и распорядился срочно выкупить здание. Теперь 1 сентября этого года детский сад откроет двери для детей.