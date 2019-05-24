Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством, пожелав поменьше работать

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с патриархом Кириллом. Лидер страны поздравил главу РПЦ с днём тезоименитства и пожелал тому побольше отдыхать.

— Есть только одно пожелание: ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки, — сказал Путин, обращаясь к главе РПЦ.

Глава государства также поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление Русской православной церкви и России.

Патриарх Кирилл сегодня отмечает тезоименитство — день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.