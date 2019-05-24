Племянница Скрипаля рассказала, за что на неё обижен дядя

Виктория Скрипаль отметила, что передала в Следственный комитет России всю информацию о беседе с родственником.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018 года в Великобритании вместе с дочерью Юлией, выразил недовольство общением своей племянницы Виктории с журналистами.

— Они обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику, — заявила Виктория Скрипаль на пресс-конференции.

Племянница экс-сотрудника главного разведывательного управления уточнила, что сейчас её дядя находится в Великобритании. С её слов, в разговоре Скрипаль сообщил, что их с дочерью охраняют, они переезжают с места на место.

Ранее сообщалось о двух звонках Сергея Скрипаля племяннице Виктории.

Напомним, по данным британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян, по версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.